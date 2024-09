Spagna, Sergio Mattarella a Las Palmas per il simposio del Cotec: vede re Felipe VI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Las Palmas de Gran Canaria per incontrare il Re di Spagna Felipe VI. In programma un giro del centro storico della città e la partecipazione al 17esimo simposio del Cotec che ha come tema la sovranità tecnologica. Assente il presidente della Repubblica di Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, bloccato dall'emergenza incendi.