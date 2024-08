Spagna, Puigdemont parla e svanisce nel nulla

Carles Puigdemont, ex governatore della Catalogna, è giunto a Barcellona scortato da altri politici indipendentisti. Puigdemont era atteso da diverse centinaia di simpatizzanti. "Oggi sono qui per ricordare che siamo ancora qui", ha detto una volta presa la parola, "non abbiamo diritto a rinunciare, perché il diritto all'autodeterminazione è dei popoli".