Spagna, l'acqua sale: donna salvata in elicottero insieme ai suoi animali

Il maltempo che ha colpito la regione di Valencia, in Spagna, ha causato decine di vittime e isolato tantissime persone. A Utiel, dove è straripato il fiume Magro, una donna è stata salvata in elicottero mentre aveva praticamente l'acqua alla gola. Nonostante l'evidente difficoltà della situazione, la signora non ha voluto abbandonare i suoi animali, un cane e dei gatti, tenuti in braccio e nello zaino durante le operazioni di salvataggio.