Space X ha lanciato in orbita, dalla base di Cape Canaveral, un razzo con a bordo 4 privati, che non sono astronauti di professione. La missione Polaris Dawn rappresenta infatti la prima passeggiata spaziale privata. il miliardario Jared Isaacman è accompagnato da due ingegneri di Space X un da un ex pilota del team Thunderbirds dell'Air Force.