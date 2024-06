Space X, il rientro della Starship di Elon Musk è un successo: le immagini dell'ammaraggio

La compagnia spaziale di Elon Musk, Space X, ha completato tutti i task del quarto volo test della navetta spaziale Starship, progettata soprattutto come lander lunare per riportare l'umanità sulla Luna. Starship è partita regolarmente dalla base spaziale in Texas e dopo un'ascesa regolare ha raggiunto e superato la linea di Karman che segna il confine ideale tra l'atmosfera terrestre e lo Spazio. Ha quindi completato il giro del pianeta per poi ammarare con successo nell'Oceano, fra gli ...