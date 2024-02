Sovraffollamento carceri, Giachetti a Tgcom24: "Avanti con lo sciopero della fame"

Per Giachetti è inutile parlare in questa fase di costruire nuove carceri o usare locali come ex caserme per la detenzione. "Andrò avanti con lo sciopero della fame finché non avrà la certezza che in commissione Giustizia, verrà individuata una soluzione, la mia o un'altra".

La proposta suggerita da Giachetti prevede la liberazione anticipata speciale, cioè uno sconto di pena pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena espiata, anziché i 45 giorni previsti dalla liberazione anticipata disciplinata dall'articolo 54 della legge sull’ordinamento penitenziario.

"E' già stata adottata ai tempi della condanna della Corte di Strasburgo e poi durante la pandemia di Covid – ricorda Giachetti –. Non è uno svuotacarceri. Se non va bene sia la maggioranza a indicare una soluzione, perché la situazione è drammatica"