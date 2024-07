Soumahoro, revocati i domiciliari a moglie e suocera

Revocati i domiciliari per la moglie e la suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. Il Tribunale di Latina, nell’ambito del processo sulle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati, ha deciso di accogliere l’istanza degli avvocati difensori in quanto non sussistono esigenze cautelari nei confronti degli imputati.