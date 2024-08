Risveglio difficile per Chiara Ferragni... i capelli fanno i capricci. L'influencer, che è volata in Grecia per la sua prima vacanza da single, è in compagnia dei suoi figli. Dal mare, però, non regala solo scatti in bikini. Chiara, infatti, ha lanciato un "natural trend", mostrandosi ai suoi follower senza trucco e con i capelli al vento.