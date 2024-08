Sophia Loren, Los Angeles prepara le celebrazioni per i suoi 90 anni

Sophia Loren compirà 90 anni il 20 settembre e Hollywood già prepara la festa. Una retrospettiva con i suoi maggiori successi per celebrare i suoi 90 anni. Così l'Academy of Motion Pictures di Los Angeles - l'istituzione cinematografica più prestigiosa al mondo - renderà omaggio alla grande diva. Loren è stata per anni il simbolo del cinema italiano. Genuina, autentica, un talento universale dalla grandiosa versatilità artistica, capace di attraversare tutti i generi, dal dramma alla commedia.