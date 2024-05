Sondrio, tre finanzieri del soccorso alpino morti durante un'esercitazione

Un "punto di aggancio" inserito in una fessura nella roccia che forse ha ceduto e tre finanzieri, 22 anni il più giovane, 32 il più grande, tutti appartenenti alla stessa cordata, sono caduti nel vuoto per centinaia di metri. Hanno perso la vita così, nel precipizio degli Asteroidi, in Val Masino, sopra Morbegno, i tre giovani militari del soccorso alpino della guardia di finanza.