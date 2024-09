Soldati israeliani lanciano corpi di palestinesi dal tetto di un edificio

Una lunga notte di scontri, il fronte libanese più caldo che mai e in queste ore epicentro del conflitto. L'esercito israeliano ha condotto nuovi raid contro postazioni di Hezbollah, la milizia sciita libanese legata all'Iran: nel mirino, diverse infrastrutture e oltre 100 lanciarazzi carichi e pronti a entrare in azione contro territorio israeliano, secondo l'Idf. Guerra a Gaza e guerra in Cisgiordania: ma qui, vicino a Jenin, le truppe israeliane sono finite sotto accusa, dopo la pubblicazione di un video sul web in cui soldati lanciano corpi di palestinesi senza vita dal tetto di un edificio. Un fatto grave, così lo ha definito l'esercito di Tel Aviv, che ha aperto un'inchiesta. L'Iran torna a minacciare.