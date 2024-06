Social card, da settembre al via la seconda edizione della prepagata "Dedicata a te", con un aumento degli importi e una platea più ampia. Se lo scorso anno aveva raggiunto 1 milione e 300mila famiglie, con 460 euro al mese e una dotazione complessiva di 520 milioni, nel 2024 l'assegno salirà di 40 euro a 500 euro per ognuno dei nuclei beneficiari: 30mila in più. Una spesa per lo Stato pari a 676 milioni.