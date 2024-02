Smantellata la "gang dei nonni banditi"

di Fabiola Mosciatti

Sono ritenuti gli autori di un colpo nel quartiere Don Bosco, sarebbero anche colpevoli di altre due rapine a Guidonia e Colli Albani. Quella volta riuscirono a fuggire con un bottino di 200mila euro.

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno eseguito i fermi nei confronti dei sei professionisti. Durante i loro colpi ognuno di loro aveva un ruolo: chi preparava chiavi e materiale per la rapina, chi faceva il palo, chi entrava armato, minacciando impiegati e direttori. E metteva a segno il colpo.

Tre di loro sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso gli uffici postali e altri tre di concorso in rapina. Fra loro vecchie conoscenze della polizia, tra loro un 77enne, la cui prima condanna risale al lontano 1990. E' ritenuto il capo della batteria, un altro rapinatore 68enne ed uno, conosciuto come il tedesco, con una carriera criminale iniziata negli anni 70.