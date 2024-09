Il fast fashion non è poi così di moda. C'è un grande ritorno alla moda “lenta” e al "fatto come una volta". E lo vediamo soprattutto negli accessori, borse e scarpe, gioielli di artigianalità. Vanto del nostro Made in Italy. La moda insomma, è a passo lento. La chiamano "slow couture". Tra i protagonisti della nuova tendenza, Hogan e Geox.