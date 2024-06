Sit-in contro il G7, cavallo di Troia in piazza per contestare il vertice

Un gruppo di attivisti dell'organizzazione "Debt for climate" ha costruito in piazza della Vittoria, a Brindisi, un cavallo di Troia in legno da cui hanno fatto uscire uno striscione con la scritta "50 years of neoliberal counterattack". L'iniziativa è stata realizzata durante la manifestazione contro il G7 organizzata dal "Tavolo di coordinamento no G7", sit-in svoltosi in concomitanza con la cena di gala dei leader mondiali riuniti in Puglia.