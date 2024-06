Siracusa, bimbo caduto in un pozzo: indagati assistenti e proprietario del terreno

Sono almeno sei le persone indagate per la morte del bambino caduto in un pozzo a Siracusa: il proprietario del terreno e alcune operatrici presenti al momento della tragedia. La Procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Per sabato è prevista l'autopsia. Un testimone: "Il bambino dopo essere caduto nel pozzo ha parlato con la madre e il padre, loro lo chiamavano e lui chiedeva aiuto. La signora è scesa a mani nude là sotto, in attesa dei soccorsi che saranno arrivati dopo due ore".