Singapore, Papa Francesco incontra il presidente e il premier

Papa Francesco è arrivato in auto alla Parliament House di Singapore, dove ha incontrato il presidente della Repubblica Tharman Shanmugaratnam e il premier Lawrence Wong. "Singapore ha un ruolo specifico da giocare nell'ordine internazionale, minacciato da conflitti e guerre sanguinose, e mi rallegro che abbia meritoriamente promosso il multilateralismo e un ordine basato su regole da tutti condivise. Vi incoraggio a continuare a lavorare per l'unità e la fraternità del genere umano, a beneficio del bene comune di tutti i popoli e di tutte le Nazioni, con una comprensione non escludente né ristretta degli interessi nazionali", ha detto il Pontefice.