L'influencer Giulia Salemi ha denunciato sui social la crescente insicurezza percepita nelle strade di Milano. In una storia Instagram, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, raccontando di sentirsi a disagio e spaventata durante le sue passeggiate in città. "Sono stanca di vivere in una città così poco sicura", ha affermato l'ex gieffina.