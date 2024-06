Siccità, Schifani: "Emergenza c'è, ma non spargiamo la voce che manca l'acqua perché ci sarà"

"Ce la stiamo mettendo tutta. Vigiliamo perché vogliamo evitare che si sparga la voce che in Sicilia manca l'acqua, questo sarebbe un danno incalcolabile e anche infondato, perché l'acqua ci sarà". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Tgcom24 in merito all'emergenza siccità. Sull'autonomia, ha detto: "La migliore garanzia per me è il voto finale in Parlamento su un'intesa tra le Regioni e lo Stato".