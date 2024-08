Siccità, persi 42 litri ogni 100 immessi in rete

In Italia ogni 100 litri di acqua immessi in rete per usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 58. Gli altri 42 si perdono lungo le infrastrutture idriche, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di metri cubi dispersi. Le differenze territoriali sono evidenti. Si va da punte del 70% circa di acqua sprecata a Potenza, Chieti e L'Aquila fino a più o meno il 9% di Pavia e Como, le città più virtuose.