Siccità, in Italia scompaiono i laghi: situazione peggiore al Nord

In Italia i laghi stanno scomparendo. Si riducono le capacità dei bacini idrici. La situazione nei grandi laghi del Nord Italia è ancora peggiore di quella del Po. Le percentuali di riempimento sono molto basse: appena il 20 per cento nel caso del lago di Como, 35 per cento del lago di Garda e 38 per cento del lago Maggiore. La spiaggia di Como si è completamente ritirata, come sei ci fosse una bassa marea e questo rende molto incerte le prospettive di riempimento per il futuro.