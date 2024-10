Siccità in Basilicata, la diga di Monte Cotugno è in sofferenza

È in sofferenza la diga di Monte Cotugno, in Basilicata, in provincia di Potenza. Costruita tra il 1970 e il 1982 lungo il corso del fiume Sinni, è la più grande diga in terra battuta d'Europa. Nelle immagini aeree sono ben visibili i segni della siccità che ha colpito il territorio, con ripercussioni soprattutto per gli allevatori e gli agricoltori della zona. L'invaso, che avrebbe una capacità massima di 530 milioni di m³, per le scarse precipitazioni vede arretrare sempre più il livello dell'acqua al suo interno.