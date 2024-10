Si apre voragine in strada: inghiottiti madre e figlio

A Bucarest, in Romania, le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso un’incredibile sequenza. Una donna, di 43 anni, era appena scesa dall’auto per lasciare il figlio, di 5 anni, all’asilo. Mentre stava per aprire la portiera posteriore all’improvviso una voragine si è aperta sull’asfalto e ha inghiottito la macchina con a bordo il bimbo. La donna è riuscita a rimanere in precario equilibrio mentre tutto franava sotto i suoi piedi. Per fortuna il bimbo è stato tratto in salvo: per lui un grande spavento ma nessuna ferita.