Sharon Verzeni, sopralluoghi dei Carabinieri nella zona del delitto

Sono iniziate in mattinata a Terno d'Isola le nuove ricerche dei carabinieri che indagano sull'omicidio ancora irrisolto di Sharon Verzeni. I militari dell'arma, dopo aver chiuso un tratto di via Castegnate e le vie intorno alla zona in cui è avvenuto il delitto, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, stanno ispezionando anche i tombini aperti dai volontari del Mu.Re., Museo recuperanti. L'obiettivo degli inquirenti è "individuare e repertare eventuali ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini", come spiegato ieri in una nota. Oltre a mancare un sospettato ufficiale e un movente, infatti, manca ancora l'arma con cui la 33enne è stata accoltellata a morte mentre camminava. Le ricerche a Terno andranno avanti anche domani, come annunciato ieri dai carabinieri e anche dal sindaco del Paese che ha in una nota ha informato i cittadini della chiusura delle strade.