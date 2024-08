Nei video delle telecamere di sicurezza nella notte del 29 luglio, quando Sharon Verzeni è stata accoltellata a morte con 4 fendenti per strada a Terno d’Isola, c'è un buco di tre minuti. Un vuoto che potrebbe indicare qualche dettaglio in più sul profilo del killer, sconosciuto agli inquirenti, ma forse non alla vittima