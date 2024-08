Sharon Verzeni, i carabinieri tornano sul luogo dell'omicidio: ispezionati i tombini

I carabinieri sono al lavoro dalle prime ore di mercoledì 28 agosto a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nel luogo in cui è stata uccisa Sharon Verzeni. Sono in corso attività di ricerca volte a individuare indizi utili alla prosecuzione delle indagini sull’omicidio. Ispezionati anche i tombini della zona. Per consentire l’esecuzione dei rilievi, alcune strade, tra cui via Castegnate, teatro dell’accoltellamento, sono state temporaneamente interdette al traffico.