Sharon Verzeni, chi è l'uomo che ha confessato l'omicidio

Una vita senza regole, l'andirivieni dallo stabile dove abitano la madre - cuoca in un asilo - e la sorella, le liti, le minacce ai vicini: Moussa Sangare a Susio, appena 8 minuti da Terno d'Isola, era noto per il suo carattere problematico. Dopo una lite con la sorella, minacciata di morte con uno dei suoi coltelli, ha occupato una camera vuota nello stesso stabile. Nato in Italia 30 anni fa da genitori del Mali, sognava di diventare rapper, spesso lo sentivano suonare anche di notte. Per qualche tempo, raccontano in paese, aveva provato a sfondare nella musica, era stato anche a Londra. Dopo il suo rientro, pare fosse cambiato.