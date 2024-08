È un fiume in piena Antonio Laveneziana, il 76enne considerato il supertestimone del delitto di Sharon Verzeni. La notte dell'omicidio, fra il 28 e il 30 luglio, era sul balcone a fumare. La sua abitazione in via Castegnate a Terno d'Isola dista circa 200 metri. Dal punto in cui la 33enne è stata colpita con 4 coltellate. Eppure, sostiene Laveneziana, non ha visto nulla.