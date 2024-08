Omicidio Sharon, il compagno interrogato per sei ore

Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni, di Terno d'Isola, uccisa a coltellate per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre passeggiava in via Castegnate, è stato convocato nel pomeriggio del 13 agosto al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo e ha lasciato dopo sei ore la caserma di via delle Valli, dopo essere stato risentito come persona informata sui fatti.