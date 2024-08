Proseguono le indagini per trovare una soluzione all’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte il 29 e il 30 luglio scorso mentre camminava a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Da quanto è trapelato, le prime analisi non avrebbero fatto emergere un particolare uso del cellulare da parte di Sharon.