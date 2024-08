Shanghai, la Superluna in timelapse

Da Parigi a Boston, da Gerusalemme a Madrid e Shanghai. La spettacolare Superluna ha illuminato i cieli di tutto il mondo. Tecnicamente quella apparsa nella notte tra il 19 e il 20 agosto è definita Superluna blu, e qui "blu" non ha nulla a che fare con il colore, ma si riferisce alla terza luna piena in una stagione astronomica che ne ha quattro. Il video in timelapse mostra lo spettacolo osservato a Shanghai.