Sequestro di Tommy, concessa la semilibertà a Salvatore Raimondi

"Questo fa proprio parte della nostra In giustizia, come la chiamo io", c'è rabbia e dolore nelle parole di Paola Pellinghelli, mamma del piccolo Tommaso Onofri, rapito a 18 mesi non ancora compiuti il 2 marzo 2006 a Casalbrancolo, nel parmense, e trovato senza vita poco lontano, lungo le rive del torrente Enza, il 1°aprile. Salvatore Raimondi, condannato a 20 anni per aver preso parte a quel sequestro che sconvolse l'Italia, è ora in regime di semilibertà.