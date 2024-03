Seppellirono un tesoro in giardino: nuovi guai

di Gaia Padovan

Era l’autunno 2022 quando Giuseppe Rossini, 46 anni, e Silvia Fornari, 42, coniugi di Gussago, nel bresciano, profilo basso, asa semplice e utilitaria in garage, finirono alla ribalta della cronaca per aver nascosto, interrato in giardino in buste di plastica, nella cantina e nel sottotetto, un vero tesoro: 15 milioni di euro, compresi i contanti rinvenuti nella mansarda del figlio 22enne Emanuele.