Lo scontro era annunciato, ma è ancora al primo atto. Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla separazione delle carriere per pubblici ministeri e giudici, l'Associazione nazionale dei magistrati annuncia "una mobilitazione importante". Tra le iniziative di protesta in cantiere non è escluso lo sciopero, che potrebbe essere deciso durante il Comitato direttivo centrale dell'Anm che si terrà il 15 giugno.