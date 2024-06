Senato, Biancofiore con il cagnolino in ufficio: è la prima volta a Palazzo Madama

Da Ignazio La Russa via libera per un giorno all'ingresso degli animali d’affezione negli uffici del Senato. Iniziativa della Senatrice di Noi Moderati Michaela Biancofiore che così ha potuto portare in ufficio (ma non in Aula) il suo cane Puggy. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'ambiente, ringrazia il presidente del Senato.