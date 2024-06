Semplificazioni, il piano per abbattere la burocrazia

Da tempo il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo lavora su una burocrazia che diventi "alleata" di imprese e cittadini. Informatizzate 600 procedure: per diversi settori basterà solo un clic. In arrivo un testo unico per il settore edile, i controlli sulle aziende non saranno più preventivi. La gabbia burocratica che avvolge il sistema Italia pesa su famiglie e imprese per almeno 225 miliardi all'anno, 11 punti di pil secondo un report della Cgia di Mestre.