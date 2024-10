Le risorse per l’industria dell’auto ridotte a sorpresa di 4,6 miliardi fino al 2030. Lo prevede la legge di bilancio 2025. Allarme di aziende e sindacati. Il governo convoca le parti sociali. Alla difesa 15 miliardi in più fino al 2030. Sul taglio dei finanziamenti pesa il calo della produzione di Stellantis in Italia