Scozia, il negozio è fatto interamente di cioccolato: la creazione di Anya Gallaccio

L'artista scozzese Anya Gallaccio ha presentato la sua nuova installazione: un negozio vuoto, situato su una strada commerciale in crisi di Paisley, in Scozia, completamente ricoperto di cioccolato. La creazione invita i visitatori a immergersi letteralmente in un ambiente fatto di cioccolato. Nicky Wilson, fondatore e direttore della galleria e parco di sculture Jupiter Artland, che ospita l'opera, ha descritto l'esperienza come “entrare in un calderone di cioccolato”. L'idea è quella di trasformare un comune spazio commerciale in un luogo che stimola tutti i sensi, in particolare l'olfatto e la vista, attraverso l'uso di questo materiale insolito per la pittura.