Giuseppe Conte deciso ad andare fino in fondo nello scontro con Beppe Grillo. L'assemblea costituente dei 5 Stelle si farà a fine settembre, nonostante il no secco di Grillo che chiedeva di essere consultato preventivamente sui temi, in quanto garante dei valori del Movimento. Tra i punti chiave su cui discutere, il tetto dei due mandati.