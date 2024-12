Scontro sulla giustizia, la Lega spinge sulla riforma

L'assoluzione di Matteo Salvini al processo Open Arms non ferma lo scontro sulla giustizia, con la maggioranza che intende andare avanti sulla riforma, il primo provvedimento che sarà affronatato alla Camera dopo le feste, e la separazione delle carriere:lo ribadisce il guardasigilli Nordio in un'intervista al quotidiano Il Messaggero: "il processo Open Arms non doveva nemmeno cominciare- dice- occorre risarcire gli errori dei pm"