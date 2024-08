Scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana: è ancora mistero

A 17 anni di distanza, è ancora mistero sulla scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio entrambi imprenditori. La ex moglie e madre chiede di riaprire le indagini. Tanti i punti da chiarire: dalle telecamere dell'aeroporto non funzionanti al possibile ruolo di Matteo Messina Denaro. I due sono svaniti nel nulla nel palermitano il 3 agosto del 2007. La loro auto fu trovata in aeroporto.