Sciopero dei treni: caos per i viaggiatori

Lo sciopero di 24 ore del personale delle Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord ha creato numerosi disagi ai viaggiatori in partenza per il primo weekend di luglio. Diversi treni sono stati cancellati o sono partiti in ritardo. Difficoltà importanti si sono registrate alla stazione di Milano e a Roma Termini, dove i viaggiatori hanno raccontato di essere stati in fila anche fino a quattro ore.