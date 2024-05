"lo sono una convinta federalista europea" e penso che il "processo di integrazione europea sia rimasto impigliato negli egoismi nazionali", ha aggiunto. Per Schlein serve "un'Europa in cui superare il diritto di veto", "un'Europa che metta al centro il diritto allo studio, quello alla salute e un lavoro dignitoso ", "un'Europa degli investimenti comuni e non dei paradisi fiscali".

"Il regolamento di Dublino è il motivo per cui chi arriva in Italia resta bloccato qua. Noi pensiamo che vada superata quella logica, che serva far valere la solidarietà europea con un meccanismo automatico di ricollocamento", ha proseguito Schlein.

"Bisogna che tutte le istituzioni e le forze politiche si stringano nella condanna della violenza politica in qualsiasi sua forma e a prescindere da chi è, di volta in volta, l'obiettivo. Anche in questi ultimi giorni tutti abbiamo condannato l'attentato al presidente slovacco" e "anche noi siamo preoccupati di vedere forme di estremismo politico", ha continuato la segretaria del Pd. "Sono metodi che non ci appartengono", ha aggiunto Schlein dicendo che il dissenso è il sale della democrazia ma non deve mai trasformarsi in violenza. La segretaria ha chiarito che "servono politiche di inclusione sociali" perché una società "più inclusiva è più sicura". In risposta alla domanda di uno studente, Schlein ha chiarito che non vede "per forza" un collegamento tra episodi di estremismo e la presenza di "stranieri" in Italia.