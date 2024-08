Scampia, tutte fuori pericolo le bambine ferite nel crollo

Le bambine ferite nel crollo del 22 luglio, che ha interessato la Vela Celeste di Scampia, si rimetteranno. Di sette ricoverate all'ospedale Santobono di Napoli, quattro sono state dimesse. Per quanto riguarda le altre tre, come comunicano i medici, nessuna è più in pericolo di vita. Subito dopo il disastro erano sembrate molto gravi le condizioni di due bimbe in particolare. Per giorni sono state in terapia intensiva, lottando per la vita.