22 aprile 2024 15:35

Scalatori bloccati in parete, lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Brutta avventura con lieto fine per due escursionisti rimasti bloccati mentre cercavano di scalare la parete "orecchio del pachiderma", tra Noasca e Ceresole Reale, in provincia di Torino. L'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco è stato infatti risolutivo e grazie a una delicata manovra dei pompieri sono stati portati in salvo