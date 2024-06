Cambia il calendario delle scadenze fiscali. Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi passa dal 30 settembre poi diventato 15 ottobre, al 31 ottobre 2024. Questo slittamento porta con sé anche il termine ultimo per aderire al concordato preventivo biennale, che passa anch'esso dal 15 ottobre al 31 ottobre per quest'anno