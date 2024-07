Satnam Singh, il bracciante indiano che ha perso la vita per un incidente sul lavoro il 17 giugno a Latina, si sarebbe potuto salvare se fosse stato subito soccorso. A stabilirlo è stata l'autopsia sul corpo e per questo la Procura ha deciso di variare l'ipotesi di reato per il suo datore di lavoro, Antonello Lovato, da omicidio colposo a doloso.