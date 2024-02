Sardegna, Todde a Tgcom24: "Priorità sanità e giovani"

di Paolo Scarlata

"Abbiamo dimostrato che è un progetto serio, credibile, che suscita entusiasmo - continua Todde - i sardi hanno votato per il cambiamento, per la rinascita". Nessun nervosismo per l'altalena dei dati nel giorno dello scrutinio, ma un attacco a chi ha gestito la raccolta e la pubblicazione dei dati: "E stata una giornata al cardiopalmo, non ero preoccupata del risultato finale perché le proiezioni davano il distacco che poi si è verificato. Vergognoso piuttosto il modo di gestire i dati, un giorno intero... non è da isola moderna". Per l'esponente del M5s ora la priorità è lavorare sulla sanità: "Nessuno dovrà rinunciare a curarsi perché non ha soldi". E poi giovani, "perché possano tornare a lavorare in Sardegna con fiducia e stabilità".