Sardegna, la denuncia: "Festa privata sulla spiaggia di Talmone tra gazebi e fornelli"

"La spiaggia di Talmone è diventata un retreat privato abusivo per i ricchi vacanzieri dello yacht (di un milionario)". A denunciarlo sono gli “Amici di Talmone” che hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook una video-testimonianza del turismo cafone nell'Isola. In una delle spiagge più belle di Palau sono stati allestiti già dalla mattina presto gazebi, fornelli, tavole imbandite, occupando gran parte dell'arenile, in barba ai divieti.