Sanzioni più leggere per chi non è in regola con l'inps. Da questo mese in caso di ravvedimento per omissione contributiva si paga la sanzione ridotta alla misura del tasso Bce, che da giugno è pari al 4,25%, senza maggiorazione del 5,5% come prima. Il ravvedimento per i contributi non versati l’operazione riguarda sia chi ha già ricevuto un accertamento dell’ente sia chi si attiva autonomamente.